Nella muffa fino al collo, Pasian di Prato si mobilita

"Il Comune di Pasian di Prato fa tutto il possibile per aiutare le famiglie in difficoltà". L’assessore ai Servizi sociali Lucio Riva, a fronte della richiesta di aiuto della famiglia di Karin Stefanutto, che da due anni vive in una casa poco salubre perché con il riscaldamento non funzionante e piena di muffa, conferma l’attenzione del Municipio, già concretizzata con l’attivazione di una borsa lavoro a favore del compagno.

Più limitate le opzioni per quanto concerne l’individuazione di una casa alternativa. Riva ha ricordato che l’assistente sociale, assieme all’associazione Vicini di casa, "è impegnata nella ricerca di una soluzione alternativa, avendo ben presente le difficoltà di trovare immobili con un affitto contenuto a Pasian di Prato".

"Il Comune - ha quindi sottolineato l’assessore - può intervenire solo sul sostegno all’affitto che, però, deve essere quello standard".

Sulla condizione dell’immobile, abbiamo chiesto chiarimenti a Fausto Cosatti, presidente della Cooperativa di consumo, proprietaria della casa.

In merito all'appartamento, affittato prima della sua nomina alla guida della Cooperativa, è in corso anche un’azione legale. "L’edificio era stato locato in precedenza senza alcun problema", ha ricordato Cosatti, "e prima di far entrare la famiglia avevamo provveduto a effettuare i lavori necessari, inclusa la pitturazione degli interni".

"Il contratto avrebbe dovuto durare un anno perché è in fase di progettazione un intervento che comporterà la demolizione della casa e l’edificazione di un nuovo complesso. Di recente erano stati segnalati problemi con il riscaldamento e il tecnico incaricato aveva sistemato almeno un ventilconvettore, mentre nel caso della canna fumaria, sulla cui sicurezza ci sono forti dubbi, la Cooperativa è in attesa della pronuncia del giudice. In ogni caso", ha dichiarato Tosatti, "siamo ben disponibili a venire incontro alla famiglia".