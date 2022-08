Nella sua Belluno, il commosso ultimo saluto a Omar Monestier

Tante persone hanno raggiunto Belluno dal Fvg per l’ultimo saluto a Omar Monestier, il direttore de Il Messaggero Veneto e Il Piccolo improvvisamente scomparso, nella notte tra domenica e lunedì, a 57 anni.

I funerali si sono celebrati questo pomeriggio, alle 15, nel Duomo bellunese. La moglie Sara, i figli Benedetta, Tommaso, Giovanni e Giulio, la madre, i parenti e i colleghi hanno ricevuto un’ulteriore testimonianza di vicinanza, affetto e stima. La notizia della morte di Monestier ha suscitato profondo cordoglio nel mondo del giornalismo, della politica e dell’economia, ma anche della società civile.

Il feretro del giornalista del gruppo Gedi è stato accolto all'esterno della chiesa da una grande commozione. Numerose le strette di mano, gli incoraggiamenti e gli abbracci ai collaboratori più stretti e ai suoi familiari.

Tantissimi i colleghi, non solo dei due quotidiani regionali, ma anche delle tante testate venete dove aveva lavorato. Presenti anche le Istituzioni con i Presidenti di Fvg e Veneto, Massimiliano Fedriga e Luca Zaia, il vicepresidente Riccardo Riccardi, il Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, e il presidente dell’Ordine dei giornalisti Cristiano Degano.

Non sono mancati i ricordi affettuosi, come quello del figlio Tommaso, che ha sottolineato come il papà fosse “un uomo vero e complesso. Ricordatelo senza idealizzarlo, onestamente”.

Il condirettore del Messaggero Veneto, Paolo Mosanghini, ha sottolineato come Monestier sia stato “un amico, un maestro e un collega. Mi ha preso sotto la sua ala, prima come vice e poi come condirettore. Mi ha dato tanti consigli di cui farò tesoro. E’ stato un privilegio lavorare con lui. E’ stato un faro per le redazioni che ha guidato e, come fa un capofamiglia, è riuscito a ‘cavar fuori’, come diceva lui, da ognuno le cose migliori, valorizzando le qualità di ogni collega”.