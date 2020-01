Nelle chiese del Veneto l'offerta si paga con il Pos

Tempi sempre più moderni, questi che viviamo, se nella parrocchia di San Giacomo di Corso del Popolo a Chioggia è stata introdotta la possibilità di donare un'offerta in chiesa con il bancomat. L’esperimento è di quelli destinati a far parlare e discutere. Se il Pos entra in chiesa nella Curia veneta, anche se in via sperimentale, in Friuli la novità non trova terreno fertile. Abbiamo sentito i parroci friulani e chiesto cosa ne pensano di questa innovazione tecnologica.

In un mondo sempre piu’ virtuale, nel quale anche il Papa è sempre più social e si rivolge ai fedeli via Twitter, un po’ di sana tecnologia potrebbe forse rivelarsi utile per incentivare le offerte, scese del 20/30 per cento negli ultimi tempi.

“L’obiettivo è quello di ridurre la circolazione del contante – afferma il parroco di Rivignano Teor monsignor Brida -. Le parrocchie vivono delle offerte della gente, prevalentemente le monetine, e usare il Pos per le donazioni diventerebbe complicato soprattutto per gli anziani. Sono aperto alle innovazioni, ma i tempi non sono maturi”.

Sorride invece monsignor Rizieri De Tina, alla guida della parrocchia di Nimis, che in marilenghe risponde con un vecchio adagio: “Le borse ae simpri pui flape, la forma è secondaria e l’importante è che la sostanza arrivi”.

Anche don Luca Calligaro, parroco di Martignacco, ha le idee chiare e dice 'no' al Pos in chiesa. “La nostra gente si sente libera di mettere il soldino, se vuole. Penso soprattutto ai nostri anziani, che quando vanno in Posta vanno in crisi, quindi immaginiamoci come potrebbero reagire con un Pos che viene fatto girare fra i banchi della chiesa durante la messa”.

L’economo dell’arcidiocesi di Udine, don Sergio Di Giusto, pronuncia poche parole, ma significative per capire che il bancomat per le offerte nelle chiese friulane per il momento è lontano anni luce.

“Da noi non si è posto il problema, non sono arrivate proposte di questo tipo dalle parrocchie – archivia Di Giusto – . Sappiamo che le offerte sono calate, ma a questa innovazione direi no grazie”.