Nello smartphone aveva tremila file pornografici

Scambiava online materiale pedopornografico pensando di essere protetto dall’anonimato. Invece, è stato coinvolto, unico residente in Friuli, in un’inchiesta globale contro questo fenomeno.

Nel suo telefonino, la Polizia postale aveva trovato ben 3mila file pedopornografici. Oggi l’uomo, un 56enne della Bassa friulana, è stato condannato dal Tribunale di Udine a 20 mesi di carcere, pena sospesa. Il pm aveva chiesto due anni e tre mesi di reclusione.

Il condannato era finito in un'inchiesta più grande di lui. Nel dicembre 2020, con l’operazione ‘Luna Park’ coordinata dalla Polizia Postale di Milano e di Roma, le forze dell’ordine avevano identificato, grazie ad agenti infiltrati, oltre 150 gruppi pedofili e 432 persone in tutto il mondo, tra le quali 81 di nazionalità italiana. Diciassette gli arresti in flagranza, tra i quali quello del 56enne, finito in carcere a Udine. Stando alle indagini, l’uomo era presente su svariate chat su Telegram, Viber e Whatsapp, nelle quali scambiava le foto e i filmati pedopornografici.