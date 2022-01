Neonato morto dopo il parto in casa, aperto un fascicolo

Al momento il fascicolo è verso ignoti e le risposte arriveranno dall’autopsia. La Procura della Repubblica di Trieste, guidata da Antonio De Nicolo, vuole vederci chiaro sul perché un neonato è morto subito dopo il parto.

La vicenda risale al 19 gennaio quando una coppia di cittadini stranieri ha voluto far nascere il bambino in casa, seguiti da un’ostetrica nota in città. Qualcosa, però, non ha funzionato e alla fine è stato chiamato il 118 che ha preso il piccolo e lo ha portato all’Irccs Burlo Garofolo dove i sanitari sono riusciti a stabilizzarlo. Purtroppo gli organi erano troppo compromessi e alla fine il piccolo si è arreso.

La Pm titolare dell’inchiesta è Cristina Bacer e l’autopsia servirà a capire cosa non abbia funzionato. La pratica dei parti in casa ultimamente sta ‘tornando di moda’. A quanto si apprende la vicenda non è avvenuta in un ‘contesto di disagio’, anzi. Sempre a quanto trapela da altre fonti la gravidanza è stata regolare e i genitori erano stati seguiti dai sanitari almeno fino a poche settimane prima del parto.