Neopatentato finisce fuori strada sotto l'effetto della cocaina

Aveva conseguito la patente da soli due giorni, quando con la sua auto, che si è anche incendiata, è finito fuori strada. Alla base dell’incidente, in via Cesare Battisti a Cordenons, c’era l’assunzione di cocaina e cannabis, come confermato dalla analisi.

Per questo un trentenne di Spilimbergo è stato indagato dalla Polizia Locale di Pordenone-Cordenons per guida sotto l’effetto di stupefacenti. All’uomo, che si è giustificato dicendo che stava provando l’auto, sono state comminate anche diverse sanzioni, compresa la violazione delle normative anti-Covid, in quanto trovato fuori Comune senza giustificato motivo.

I fatti sono stati ricostruiti dagli agenti della Municipale dopo che l’auto in fiamme era stata segnalata a bordo strada, dove era finita su un fianco probabilmente per una curva imboccata a forte velocità. Il guidatore è stato soccorso dal 118 e portato al pronto soccorso di Pordenone, mentre i Vigili del fuoco hanno spento l’incendio.

La Prefettura è stata informata per la sospensione cautelare della patente di guida.