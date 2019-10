Neopatentato, si schianta contro il guard-rail in moto

Incidente stradale intorno alle 17 tra Attimis e Nimis, a Passo Monte Croce, sul primo tornante che porta ad Attimis. Un ragazzo di 18 anni di Feletto Umberto ha perso il controllo della sua moto, di cilindrata 125, ed è andato a schiantarsi contro il guard-rail di protezione, sulla destra, lungo la carreggiata di marcia.

Nell'impatto è rimasto ferito dopo essere rovinato sull'asfalto. Dopo l'allarme lanciato alla centrale Sores di Palmanova, sul posto è stato inviato l'elicottero sanitario decollato da Campoformido, un'ambulanza, i Carabinieri di Cividale del Friuli per i rilievi e gli accertamenti e i Vigili del Fuoco.

Il 18enne è rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso. Per lui si temeva il peggio, invece non è rimasto ferito in maniera gravissima.

È stato portato in ambulanza all'ospedale di Udine. Sul posto i suoi amici che ci hanno riferito essere in comitiva per un giro in moto.