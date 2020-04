Nessun nuovo caso a Gorizia, ma non abbassare la guardia

"Oggi solo notizie positive", aggiorna da Gorizia il sindaco Rodolfo Ziberna. "Voglio cominciare dalla notizia che non c'è alcun nuovo caso in città e pochissimi, solo cinque, in tutto l'Isontino. Sono felice. Molto. Ma non dobbiamo farci illusioni perché il Coronavirus ci ha abituato a un percorso altalenante che cambia da un momento all'altro. Però oggi siamo felici. Cari amici, dobbiamo cominciare a pensare a una convivenza duratura con il virus, torneremo a uscire, spero presto, si riapriranno fabbriche e negozi ma per un po' di tempo ancora dovremo abituarci a questi nuovi comportamenti. E dovremo cercare di farlo senza abbatterci, mettendo insieme il pragmatismo e la creatività di cui siamo ricchi. E azzardo, anche un po' di quell'ottimismo di cui non sempre facciamo sfoggio. È così che si vincono le sfide e noi questa la vogliamo vincere".

"E veniamo alle mascherine. La Regione sta consegnando la seconda tranche e per Gorizia ci saranno altre 3.200 confezioni da due mascherine. Dopo averle consegnate ai nuclei di due persone, almeno una delle quali over 75, adesso toccherà ad altri tre tipi di famiglie: i single con più di 75 anni, i nuclei di due persone, una delle quali con più di 69 anni e persone con patologie segnalate dall'azienda sanitaria. Ci saranno anche delle confezioni di mascherine particolari consegnate a chi svolge un'attività a contatto con la gente. Per queste persone ci saranno anche altri presidi medici come i guanti.



Sapete tutti che, su questo fronte, facciamo ciò che possiamo e stiamo cercando di muoverci in altre direzioni di cui vi parlerò prossimamente".

"Oggi sono anche contento per le espressioni di apprezzamento da parte della Regione nei confronti della nostra città. Nel corso di una videoconferenza l'assessore alla sanità, Riccardo Riccardi, parlando dei 16 posti di terapia intensiva al San Giovanni di Dio ha sottolineato come Gorizia, insieme agli altri importanti siti regionali, stia contribuendo a salvare vite. E mi ha anche assicurato che quando l'emergenza sarà finita tutte le attività ospedaliere saranno ripristinate. Oggi abbiamo anche definito i criteri per l'accesso ai buoni spesa e domattina pubblicheremo tutte le informazioni necessarie", spiega ancora Ziberna.

"Come dico sempre, dobbiamo sostenerci l'un l'altro, ma su questo, non ho alcun dubbio, i "miei" Goriziani hanno dimostrato di saperlo fare e so che la faremo anche per ricostruire insieme il nostro futuro. Grande abbraccio a tutti", conclude il sindaco.