Nessuna modifica all’assetto dell'Arpa a Pordenone

“La sede Arpa di Pordenone è pienamente operativa e non c’è alcun progetto di trasferirla in altro comune". Interviene così il direttore dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, Stellio Vatta, commentando le notizie riportate su alcuni quotidiani relativamente all’avvenuta dismissione della sede di via delle Acque e all’utilizzo del relativo parcheggio ad uso universitario -".



“Sono sorpreso delle notizie, prive di alcun fondamento - afferma Vatta -. Due anni fa il solo Laboratorio Arpa con sede a Pordenone è stato trasferito a Udine, mentre sono stati potenziati i servizi territoriali a presidio del territorio pordenonese”.



“L’attuale sede è tuttavia sotto utilizzata e richiede interventi di ammodernamento - conclude Vatta - queste necessità sono già da tempo all’attenzione dell’amministrazione regionale e comunale con le quali l’Agenzia per l’ambiente ha in atto un costruttivo confronto alla ricerca di una soluzione vantaggiosa per l’intero territorio”.