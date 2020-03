Nessuno ha sue notizie da giorni, era morto in casa

Un uomo di 70 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione, nel tardo pomeriggio di ieri, a Staranzano. A dare l'allarme, attivando i soccorsi, sono stati i vicini di casa che hanno notato le tapparelle abbassate da diversi giorni. Dopo la chiamata al 112, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, per l'apertura della porta, insieme alle forze dell'ordine.

È stato sufficiente entrare in casa per fare la tragica scoperta. L'uomo era riverso a terra, privo di vita. Dai primi esami pare che il pensionato fosse deceduto da diversi giorni. Abitava da solo ed è stato colto da un malore fatale che non gli ha permesso di chiedere aiuto. È stato subito informato il pm di turno della Procura della Repubblica di Gorizia che poi ha dato il nulla osta per la rimozione della salma.