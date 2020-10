Neutralizzate 17 bombe a mano trovate sotto un pilone dell'A4

Ieri, gli specialisti del III Reggimento Guastatori di Udine, allertati dalla Prefettura di Gorizia, hanno effettuato un intervento di bonifica del territorio da residuati bellici risalenti alla Grande Guerra. I guastatori, accompagnati dai Carabinieri, si sono recati sotto al pilone 21 dell'A4, nel comune di San Pier di Isonzo, dove giorni fa un passante aveva allertato le forze dell’ordine spaventato dalla presenza di molteplici ordigni.

Il team Conventional Munition Disposal ha confermato la presenza di 17 ordigni bellici ancora attivi, precisamente sette bombe a mano modello Sipe, sei bombe a mano modello Lakos (tipo 1 e 2), una bomba a mano modello Zeitzunderhandgranate, una bomba a mano modello Benaglia, una bomba a mano modello Carbone tipo C, e una bomba a mano modello BPD, di nazionalità italiana e austro-ungarica e tutte risalenti alla Prima Guerra Mondiale. E’ presumibile che gli ordigni siano stati abbandonati da un collezionista che ha voluto liberarsi del rischioso materiale.

Sono stati messi in sicurezza e trasportati in un luogo idoneo al brillamento, nel greto del fiume Torre, in comune di Medea, dove nel frattempo una macchina movimento terra dell’Esercito aveva predisposto una buca, in gergo militare detta “fornello”, all’interno della quale, con l’innesco di altro esplosivo militare, sono state definitivamente distrutte. La zona interessata al brillamento è stata successivamente bonificata.

E’ bene ricordare a chiunque dovesse imbattersi in oggetti che per forme e dimensione possano richiamare un ordigno esplosivo o parti di esso, che questi manufatti possono essere molto pericolosi e pertanto non devono essere toccati o manomessi in alcun modo, ma ne va denunciato immediatamente il ritrovamento, così da consentire l’intervento dei militari dell’Esercito al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza del nostro territorio.