Neve a Trieste, in azione i mezzi spargisale

Nevica su gran parte della regione, in particolare le precipitazioni annunciate stanno interessando la città di Trieste che ha già attivato il Piano neve per affrontare la situazione meteo e garantire la viabilità in sicurezza. Sono infatti entrati in azione i mezzi spargisale che sono operativi sul territorio.

Sull'altopiano nevica ancora con intensità variabile, al momento tutte le strade sono percorribili. Si consiglia prudenza in via Bonomea, via Commerciale e Strada del Friuli.

Il Comune di Trieste informa che a causa delle avverse condizioni atmosferiche, nella giornata di oggi, mercoledì 2 dicembre, i giardini e parchi recintati rimarranno chiusi al pubblico. Sarà comunque garantito l'accesso alle strutture presenti in Villa Sartorio e alla chiesa di Villa Revoltella.