Neve e blackout, anche a Tolmezzo scuole chiuse

Dopo Sappada, anche Tolmezzo opta per la chiusura delle scuole. "Domani, mercoledì 9 dicembre, scuole chiuse a Tolmezzo. A breve firmo l’ordinanza". Questo l'annuncio fatto sui social dal sindaco Brancesco Brollo, dopo aver fatto il punto della situazione con i tecnici comunali e i volontari della Protezione civile.

"Dove non è bastata la pioggia, il fango, il vento dei giorni scorsi ci sta riuscendo la neve pesantissima - ha spiegato il primo cittadino-. Mezza Carnia e ampie zone di Tolmezzo sono in blackout. Viabilità in crisi specie in Val Tagliamento e canale di Gorto. Non so quando riusciranno a ripristinare la normalità o almeno una situazione di praticabilità su luce e strade. Motivo in più per stare a casa, chi può, per chi deve muoversi si raccomanda estrema cautela".