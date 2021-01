Neve e maltempo, super lavoro per i pompieri

Anche nella giornata di oggi, sono proseguiti da parte dei Vigili del fuoco dei comandi di Udine e Pordenone gli interventi di verifiche tecniche, messa in sicurezza di alberi e strutture pericolanti, rimozione di neve dai tetti e da strade al fine di ripristinare la sicurezza e la viabilità nelle zone del Friuli Venezia Giulia maggiormente colpite dall’ondata di maltempo che si è abbattuto sul territorio regionale.

In particolare i pompieri di Pordenone sono intervenuti questa mattina per le verifiche tecniche resesi necessarie a causa di una slavina lungo la regionale 251 a Barcis e per eliminare la neve in eccesso dai tetti a Claut.

Il personale del comando di Udine è stato impegnato per tutta la giornata con le macchine operatrici di movimento terra per rimuovere la neve dalle strade e ripristinare la viabilità a Tarvisio e ad alleggerire il peso della neve dai tetti anche in altre località della Carnia.

Impegnativo per i pompieri friulani è stato anche un intervento per la rimozione di alcuni alberi che a Cervignano del Friuli erano caduti nel fiume Ausa, ostruendone il normale deflusso delle acque, l’intervento che ha richiesto quasi cinque ore di lavoro; impegnate la squadra del distaccamento di Cervignano, l’autoscala e l’autogru della sede centrale di Udine.

Altro intervento di rilievo è in fase di svolgimento a Pesariis a Prato Carnico, dove il peso della neve ha fatto crollare una piccola porzione del tetto del capannone della Solari; il personale del distaccamento di Tolmezzo sta operando per eliminare la neve dal tetto ed evitare ulteriori crolli. L’intervento, che è iniziato alle 14.30, sta proseguendo alla luce della torre fari su rimorchio giunta dalla sede centrale di Udine e dovrebbe terminare in tarda serata.