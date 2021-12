Neve in A23, nella notte stop ai mezzi pesanti

Nella notte, dalle 23.55 e fino alle 6 di questa mattina, l'autostrada A23 nel tratto compreso tra Udine Nord e Tarvisio - Confine di Stato, è stata chiusa ai mezzi pesanti superiori a 75 quintali, a causa della caduta copiosa di neve all'altezza del valico.

Lo ha disposto il Coa di Udine, in accordo con la Polizia Stradale e Autostrade per l'Italia, per evitare problemi al transito, rimasto normale, invece, per quanto riguarda i veicoli leggeri. Non si sono verificati incidenti.

Questa mattina, grazie anche al lavoro dei mezzi spazzaneve, la viabilità è tornata regolare, con transito consentito anche ai mezzi pesanti.