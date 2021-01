Neve in Fvg, giornate di super lavoro per il Soccorso Alpino

Giornata di lavoro per le squadre del Soccorso Alpino del Friuli Venezia Giulia che anche oggi sono state impegnate a supporto della Protezione Civile nelle operazioni di sgombero e spalatura della neve dalle coperture di diversi edifici civili.



Domenica 3 gennaio 55 tecnici, provenienti da varie stazioni, sono stati impegnati nelle località di Cave del Predil (sono stati puliti tre edifici), a Sappada (sul tetto della casa Museo dell'Ottocento e del Museo della Guerra), a Forni di Sopra (per il Municipio e per la scuola), a Prato Carnico (per il tetto collassato del capannone della ditta Solari).

Lunedì 4 gennaio 30 tecnici hanno operato nelle stesse località per pulire una scuola (Cave del Predil), un asilo, il tetto del ponte sul rio Mulbach e i ripetitori della telefonia (Sappada), una palestra (Forni di Sopra).

Oggi, martedì 5 gennaio, una ventina di persone sono state impegnate per liberare dalla neve una scuola (Cave del Predil), un ambulatorio medico e un altro edificio di proprietà comunale (Sappada), l'asilo e la piscina (Forni di Sopra).

Nei prossimi giorni altri soccorritori verranno impegnati per pulire i tetti del rifugio Enzo Moro sullo Zoncolan, del centro sci di fondo di Pian di Casa Lavadin in Val Pesarina, non appena la strada sarà percorribile, e del museo di Sappada e monitorare le piazzole notturne dell'elisoccorso regionale.