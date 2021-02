Neve, terminata la messa in sicurezza di tetti e fabbricati

È terminato ieri il lavoro dei Vigili del fuoco del Comando di Udine per la messa in sicurezza di tetti e fabbricati a seguito delle abbondanti nevicate che si sono susseguite da inizio gennaio.



L’opera di rimozione della neve dai tetti, da parte dei Vigili del fuoco, si è resa necessaria perché oltre al peso che gravava sui manufatti c’era pericolo di scivolamento di blocchi di neve ghiacciata che rischiava di trascinare anche manufatti (camini, protezione ferma neve ecc), creando un reale pericolo per l’incolumità di persone e mezzi in transito sulle vie sottostanti agli edifici interessati dal fenomeno.



Sono più di 150 gli interventi per rimozione neve dai tetti che i Vigili del fuoco della sede centrale e dei distaccamenti permanenti e volontari del comando di Udine hanno portato a termine dal primo gennaio.