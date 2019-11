Nevica in montagna, attenzione al rischio valanghe

Neve in montagna, anche abbondanti, in particolare nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 novembre, su tutto il Friuli Venezia Giulia, e scatta il pericolo valanghe. Ecco il bollettino emesso dall'Osmer Arpa Fvg.

Previsione per mercoledì 13 novembre

Possibili valanghe a debole coesione anche di medie dimensioni dai pendi ripidi e lungo i canaloni.

Stato del manto nevoso e pericolo valanghe: Il pericolo valanghe sarà marcato su tutto il territorio montano per le abbondanti nevicate previste in particolare durante la notte tra martedì e mercoledì con quantitativi che localmente potranno superare i 50-70 cm. Oltre i 1800 m saranno possibili valanghe di neve a debole coesione di medie dimensioni ed in alcuni casi anche di grandi dimensioni lungo i canaloni e pendii ripidi a tulle le esposizioni. Sempre oltre tale quota il distacco provocato di valanghe sia a debole coesione che a lastroni soffici sarà possibile già con debole sovraccarico, in particolare sotto le creste e le forcelle e lungo i pendii più ripidi a tutte le esposizioni. Grado di pericolo previsto: 3 (marcato) su tutto il territorio montano.



Previsione per giovedì 14 novembre

Stato del manto nevoso e pericolo valanghe: Oltre i 1800 m il pericolo sarà ancora marcato ovunque per la possibilità di valanghe sia a debole coesione che a lastroni soffici, di medie e grandi dimensioni dai pendii e dai canaloni non ancora scaricati a tutte le esposizioni. Sempre oltre tale quota e a tutte le esposizioni il distacco provocato di valanghe a lastroni potrà avvenire anche con debole sovraccarico in particolare nelle zone di maggior accumulo da vento situate sotto le creste e le forcelle più ripide. Grado di pericolo previsto: 3 (marcato) su tutto il territorio montano.