Nevica, stop ai tir lungo la A23

Nevica in montagna. Per evitare problemi lungo il primo tratto della A4 e lungo tutta la A23, dalle 17.45 di oggi è stato disposto il blocco di transito per i mezzi pesanti con massa superiore a 75 quintali. Questi veicoli sono stati bloccati tra Udine Sud e Udine Nord. Via libera, invece, per i veicoli leggeri e per le corriere. Bloccati con dei presidi anche gli accessi lungo tutta l'asse della A23 fino al confine.

Questo ha causato disagi per i transiti lungo la tangenziale. Le condizioni meteo in montagna stanno migliorando e il blocco potrebbe essere tolto a breve, forse già prima delle 21. Le operazioni sono state coordinate dal Coa di Udine con il fattivo supporto della Polizia Stradale. La neve è scesa copiosa già da Gemona del Friuli.