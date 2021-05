Nevicata a Tarvisio, la primavera tarda ad arrivare

Nella notte, a Tarvisio, è tornata la neve. Complice il fronte freddo e umido che in questi giorni ha interessato la nostra regione, la Valcanale si è risvegliata vestita di bianco, come non accadeva da tempo nel mese di maggio.

Pochi centimetri di neve, destinata probabilmente a sciogliersi, ma che hanno provocato qualche disagi agli alberi, con diversi rami spezzati. La primavera, insomma, tarda ad arrivare. Vediamo le previsioni dell’Osmer Arpa Fvg per i prossimi giorni.

OGGI. Cielo da poco nuvoloso a variabile, nel pomeriggio possibile qualche locale debole precipitazione nella zona montana. Sulla costa al mattino Bora sostenuta, poi in calo nel corso della giornata.

MARTEDI’ 4. Su bassa pianura e costa, cielo in prevalenza poco nuvoloso con venti a regime di brezza. Dall’alta pianura alla zona montana cielo variabile al mattino, in prevalenza nuvoloso al pomeriggio, con possibili piogge sparse in genere deboli o moderate; saranno possibili anche locali rovesci temporaleschi e qualche nevicata oltre i 1.600-1.800 metri di quota. Sul Tarvisiano sarà possibile maggiore presenza di sole rispetto alle altre zone montane.

MERCOLEDI’ 5. Sulla costa, nuvolosità variabile, con Scirocco moderato e bassa probabilità di piogge; sulle altre zone cielo da nuvoloso a coperto, con piogge da moderate ad abbondanti e possibili temporali. Quota neve oltre 1.500 metri.

GIOVEDI' 6. Cielo variabile con Bora da moderata a sostenuta al mattino sulla costa. In giornata e soprattutto verso sera possibili piogge sparse e qualche rovescio temporalesco.