Nevicate abbondanti in montagna

Nevica abbondantemente da metà pomeriggio sulle montagne friulane, da Sappada a Tarvisio, da Ligosullo a Valbruna, in Carnia come in Val Canale, sulle Prealpi e sulle Alpi. Le previsioni meteo avevano annunciato l'allerta gialla per la giornata di oggi, caratterizzata da abbondanti piogge dalla costa alla pianura. Anche in montagna la pioggia è caduta per tutto l'arco della giornata, ma nel primo pomeriggio ha lasciato il posto a nevischio e poi ad abbondanti nevicate.

A seguito del passaggio del fronte freddo di mercoledì sera, infatti, da giovedì mattina sulla regione affluirà aria più secca che da venerdì sarà anche più freddo.

La Protezione Civile regionale ha emesso un nuovo bollettino di allerta meteo valido dal pomeriggio e fino alle 14 di venerdì 7 gennaio.



Al momento si registrano rallentamenti sulle strade interne, in particolare da e per Sappada, e lungo l'autostrada. Sono entrati in azione i mezzi spargisale e gli spazzaneve, ma la nevicata sta aumentando di intensità, rendendo difficile mantenere l'asfalto pulito e sgombro di neve.



Oggi, mercoledì 5 gennaio

Giovedì 6 gennaio

Venerdì 7 gennaio

Sabato 8 gennaio

Domenica 9 gennaio

Si invitano gli automobilisti a guidare con prudenza e viaggiare soltanto con le gomme da neve o le catene.Vediamo le previsioni meteo per le prossime ore a cura diIn giornata quota neve in rapido calo fino a 300 m circa con venti sostenuti da nord-est, anche forti di Bora sulla costa dalla sera, quando probabilmente nevicherà sul Carso e su pianura e costa sarà probabile pioggia mista a neve.Nella notte e fino al primo mattino cielo coperto e Bora forte a Trieste con possibile neve sul Carso; in mattinata cielo variabile con maggiore nuvolosità su pianura e costa e più sole in Carnia. In giornata il sereno si estenderà dai monti verso il mare, sulla costa la Bora soffierà moderata. In quota soffierà vento moderato e freddo da nord.Cielo sereno con Bora moderata sulla costa e temperature in calo; di notte farà molto freddo sui monti e in pianura si avranno intense gelate. Nel Tarvisiano al mattino possibili nebbie o nubi basse che poi si dissolveranno e di giorno temperature ben sottozero.Cielo poco nuvoloso, freddo di notte in pianura e sui monti temperature minime anche al di sotto dei -10 gradi.Cielo in prevalenza nuvoloso, possibile qualche spruzzata di neve sui monti. Bora moderata sulla costa.