Nidi di vespe, raffica di interventi nell'Isontino

I Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia sono intervenuti per una bonifica insetti nella scuola materna di Savogna d'Isonzo. Qui è stato segnalato, infatti, un grosso nido di vespe nel sottotetto, mentre erano in corso le opere di sistemazione, in vista della prossima apertura dell'istituto educativo. I pompieri hanno eliminato il nido.

Sono intervenuti poi per altri 11 interventi per vespe, api e calabroni in abitazioni private per nidi segnalati in camini, grondaie, balconi sottotetti nei comuni di Gorizia, Monfalcone, Cormons e in altre località dell'Isontino.