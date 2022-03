Nimis in lutto, si è spento Walter Tosolini

La comunità di Nimis è in lutto per la scomparsa dell'ex sindaco Walter Tosolini, classe 1943, primo cittadino tra il 2011 e il 2016 e precedentemente anche direttore nella Comunità Montana del Natisone poi diventata Torre-Natisone-Collio.

Era molto amato dai suoi concittadini che hanno potuto apprezzarne il grande impegno per l'intera comunità. Il figlio Igor ricorda con grande commozione "la sua grande gioia al momento dell'elezione a sindaco, dopo tanti anni al lavoro nella minoranza. E' stato un punto di riferimento importante per noi figli oltre che per la Comunità di Nimis. Quando le sua salute è peggiorata, ha chiesto di rimanere a casa, di non essere ricoverato, per poter rimanere fino all'ultimo con noi accanto".

Tosolini era da tempo malato e negli ultimi due mesi le sue condizioni si erano aggravate, fino alla morte avvenuta nel pomeriggio di ieri.

I funerali si svolgeranno domani, giovedì 31 marzo, alle 17 nel duomo di Nimis.