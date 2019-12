No alla centralina idroelettrica nella roggia di largo delle Grazie

Udine non ci sta alla costruzione di una centralina idroelettrica nella roggia di largo delle Grazie. Nel corso di una conferenza stampa, questa mattina a Udine, il Comitato per la salvaguardia delle Rogge ha presentato una petizione per fermare l'esecutività dell'opera, affidata dal Comune a Multiutility Hera Spa. A firmarla la presidente Cristina Pozzo, il vicepresidente Luigi Gambellini e dal segretario e tesoriere Andrea Sandra.

Obiettivo della petizione chiedere la tutela e il mantenimento dello stato attuale della roggia di Largo delle Grazie, in opposizione alla volontà della Giunta Fontanini che, sostiene il Comitato nato a novembre di quest'anno, rischia di distruggere un angolo di natura molto popolato anche dalla fauna locale.