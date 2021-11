No Green Pass a Trieste, denunciato il consigliere Ugo Rossi

Il consigliere comunale 3V di Trieste, Ugo Rossi, e Tito Detoni, uno dei portavoce del Coordinamento No Green Pass Trieste, risultano tra le venti persone denunciate per i fatti avvenuti durante e dopo il corteo dello scorso sabato a Trieste. Il reato che viene imputato è di manifestazione non autorizzata.

I loro nomi compaiono negli atti trasmessi ieri dalla Questura alla Procura, che aprirà quindi un fascicolo. Nei confronti degli altri manifestanti denunciati, il cui numero potrà salire una volta terminata la visione dei filmati del corteo, si contestano ulteriori reati, tra cui resistenza a pubblico ufficiale. Di manifestazione non autorizzata, in particolare per non aver fatto rispettare le disposizioni anti-Covid (mascherine e distanziamento), è accusata anche Jenny Hager, la triestina promotrice dell'iniziativa di sabato, difesa dall'avvocato Vincenzo La Brocca.

Secondo il legale è "illegittima" una parte delle prescrizioni che Hager doveva far osservare ai partecipanti del corteo: "Il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza infatti - spiega a tal proposito - prevede che il questore possa dare prescrizioni di tempo e luogo ma non quelle riferite all'ordinanza del sindaco".