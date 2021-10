No Green Pass, confronto con il ministro Patuanelli

Si è tenuto questa mattina a Trieste l'atteso confronto tra i manifestanti no Green Pass, che da venerdì 15 ottobre stanno protestando in città, prima al varco 4 del porto e poi, dopo lo sgombero, in piazza Unità, e il ministro Stefano Patuanelli.

Il confronto, per ragioni di sicurezza, non si è tenuto in Prefettura, ma in un altro luogo, ed è durato una ventina di minuti. "Un incontro cordiale, in cui Stefano Puzzer, in qualità di portavoce del Coordinamento 15 ottobre, ha avanzato tre richieste specifiche. Come rappresentante del Governo ho preso l'impegno di riferire dell'incontro in Consiglio dei Ministri", ha riferito all'Ansa Patuanelli. "Abbiamo tutti convenuto - conclude - sull'importanza di mantenere ogni tipo di manifestazione distante da ogni tipo di violenza".

Al termine del confronto, in piazza Unità - dove nel frattempo si erano riunite diverse centinaia di manifestanti, compresa una delegazione di portuali di Genova, Puzzer ha riferito, megafono in mano, l'esito dell'incontro.

"Avevamo ribadito che ci aspettavamo la presenza di un altro esponente del Governo", ha detto Puzzer, ringraziando tutti i movimenti che in queste settimane si sono impegnati per portare avanti la battaglia, a partire da No Green Pass Trieste. "Ci sarà un riappacificamento", ha annunciato Puzzer, dopo che nei giorni scorsi non sono mancate le tensioni all'interno delle varie anime della protesta. "Dobbiamo andare avanti tutti uniti".

"Le richieste che abbiamo fatto sono molto semplici: no Green Pass e no obbligo vaccinale per nessuno, a cominciare dai sanitari. Abbiamo chiesto che i nostri diritti, la nostra libertà di scelta e la Costituzione vengano rispettati. Se manifesto pacificamente, ho tutto il diritto di farlo. Non deve succedere mai più quello che è accaduto lunedì qui a Trieste, in nessuna piazza d'Italia".

"Abbiamo poi chiesto le scuse ufficiali del Governo per tutte le persone presenti in porto lunedì".

"Non siamo pronti a trattare. Andremo avanti fino alla fine. Noi abbiamo riferito tutte le testimonianze raccolte in questi giorni. Il Green Pass è una misura economica e non ha nulla di sanitario. Si sono dimenticati della vera realtà di questo Paese e delle famiglie. Patuanelli ci ha assicurato che martedì porterà le nostre istanze in Consiglio dei ministri. Quindi ora attendiamo martedì la risposta del Governo. Se ci snobberà di nuovo, ci ritroveremo martedì in questa piazza per decidere cosa fare tutti assieme", ha detto Puzzer.

L'intenzione, dunque, è quella di proseguire con le manifestazioni pacifiche almeno fino a martedì, non solo a Trieste ma in tutte le piazze. "Ogni città dovrà manifestare a casa sua", ha poi detto Puzzer. "Spero che il Governo abbia sentito la preoccupazione e l'indignazione del popolo italiano, che finora non è stato ascoltato".

Sulle infiltrazioni, Puzzer si è augurato che non ci siano, nè a Trieste nè altrove. "Ho visto con i miei occhi che a causa di due manifestazioni che noi non potevamo controllare, sarebbe stato a rischio l'incontro con il Governo. Abbiamo deciso tra di noi che il confronto era più importante e non aveva senso metterlo a rischio".