No Green Pass, flop delle manifestazioni nelle stazioni Fvg

In Fvg, le manifestazioni ‘no Green Pass’ si sono rivelate un flop. L’appuntamento, organizzato su scala nazionale dalla rete social (in particolare su Telegram) che in questi mesi combatte contro la vaccinazione e le disposizioni anti-Covid, era per il primo pomeriggio nelle principali stazioni italiane. In Fvg, sotto i riflettori gli scali di Latisana, Monfalcone, Pordenone, Trieste e Udine.

Da oggi, infatti, per i viaggi a lunga percorrenza scatta l’obbligo della certificazione verde. E l’idea dei manifestanti era quella di bloccare i treni. Proposito che non è stato messo in pratica. Le forze dell’ordine, su disposizione del Viminale e dei Prefetti, avevano organizzato un cordone di sicurezza negli scali, con un discreto dispiegamento di uomini che, per fortuna, non è dovuto entrare in azione.

Poche decine di persone si sono date appuntamento per protestare pacificamente. Una ventina a Trieste, sette a Monfalcone, una decina a Udine e una dozzina a Pordenone.

Un po’ più animati gli appuntamenti che, a Trieste e a Udine, hanno coinvolto il mondo universitario. Per gli Atenei, infatti, è previsto l’obbligo di Green Pass per tutto il personale, ma anche per gli studenti. Nel capoluogo regionale una ventina di persone è entrata in corteo nei locali – senza esibire la certificazione – suonando tamburi e corna. Sul posto anche le forze dell'ordine. Il rettore Roberto Di Lenarda, informa l'ateneo, ha ricevuto uno studente, presente nella delegazione, per un confronto pacifico. La protesta, cominciata nella tarda mattinata, è durata circa un'ora.

Nel primo pomeriggio, dalle 14.20 fino a poco prima delle 16, il traffico è stato rallentato per un guasto alla linea tra Conegliano Veneto e Sacile. La circolazione è tornata regolare dopo l'intervento dei tecnici. I treni in viaggio hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 120 minuti.

Treni direttamente coinvolti:

• RV 33614/33615 Trieste Centrale (12:57) - Venezia Santa Lucia (15:55)

• RV 3614/3615 Venezia Santa Lucia (15:01) - Trieste Centrale (18:02)

• RV 3614/3615 Venezia Santa Lucia (15:01) - Trieste Centrale (18:02)

• R 16790 Venezia Santa Lucia (13:13) - Udine (15:28)

• R 16793 Udine (13:32) - Venezia Santa Lucia (15:47)

• R 16801 Udine (14:32) - Venezia Santa Lucia (16:47)

Treni parzialmente cancellati:

• RV 3660 Venezia Santa Lucia (14:21) - Sacile (15:44): limitato a Conegliano (15:30)

• RV 3663 Sacile (16:17) - Venezia Santa Lucia (17:29): origine da Conegliano (16:31)

• R 17338 Trieste Centrale (13:28) - Venezia Santa Lucia (16:59): limitato a Udine (14:52)

• RV 3884 Venezia Santa Lucia (14:01) - Trieste Centrale (17:02): limitato a Conegliano (14:51)

Treni cancellati:

• R 16809 Udine (15:32) - Venezia Santa Lucia (17:47)

• R 16806 Venezia Santa Lucia (16:13) - Udine (18:28)