No Green Pass, foglio di via da Roma per Stefano Puzzer

E’ durata poco la trasferta capitolina di Stefano Puzzer, leader dei manifestanti ‘no Green Pass’. La sua missione, infatti, si è conclusa con un foglio di via obbligatorio, con divieto di soggiorno per un anno a Roma.

Ieri mattina, il portuale triestino – ora a capo del movimento ‘La gente come noi – Fvg’ - si era trasferito nella Capitale. Al seguito un tavolino e tre sedie (destinate a Draghi, al Papa, agli Usa, alla Russia e alla Comunità Europea), con le quali aveva pacificamente ‘occupato’ piazza del Popolo, in attesa di avere risposte dal Governo, ma anche dalle massime autorità internazionali.

La sua protesta non è passata inosservata e, nell’arco di poche ore, in piazza si è creata una vera e propria manifestazione, non preannunciata, con diverse persone arrivate per testimoniare la loro vicinanza al portuale e alla ‘battaglia’ contro l’obbligo del certificato verde.

A quel punto, la Questura di Roma gli ha comminato il foglio di via, intimandogli di fare rientro a Trieste entro le 21 di oggi. A quanto riferito, sarà denunciato alla Procura per manifestazione non preavvisata.

"Buonasera a tutti, come avete saputo ero in Questura a fare accertamenti. Sono stati un po' lunghi, si sono accertati di tutto. Sono stato trattato con i guanti. Erano proprio brave persone, gente che non c'entra con questo sistema, anzi”, ha detto lo stesso Puzzer in un video messaggio. “Domani (oggi, ndr) sarò a Trieste. Stiamo tutti tranquilli. Grazie per il supporto e per la preoccupazione".