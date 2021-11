No Green Pass, i manifestanti 'sfidano' sindaco e Questore

Trieste si prepara per un nuovo corteo 'no Green Pass'. E c'è attesa per capire se i manifestanti rispetteranno le regole imposte dall'ordinanza del sindaco Dipiazza e dal Questore Tittoni.

Il primo nodo da sciogliere? E' quello del servizio d'ordine, che viene specificamente richiesto dall'ordinanza Dipiazza, ma che i promotori non sarebbero intenzionati a organizzare. I partecipanti, poi, dovranno indossare la mascherina e mantenere il distanziamento. Due aspetti che proprio il 'personale addetto al controllo' dovrebbe verificare e garantire.

La manifestazione del Coordinamento no Green Pass Trieste si terrà oggi pomeriggio nel centro cittadino e, in base a quanto prescritto, "dovrà svolgersi in osservanza delle prescrizioni emesse dal Questore di Trieste, in attuazione delle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica".

Il provvedimento prevede che il corteo debba tenersi dalle 15 alle 18 secondo il seguente itinerario: piazza della Libertà, corso Cavour, riva 3 Novembre, via Mazzini, piazza Goldoni, via G. Carducci, piazza Oberdan, piazza Dalmazia, via Ghega e piazza della Libertà.

Da questa mattina le Rive sono chiuse da piazza Tommaseo a via Mercato Vecchio, fino al termine della manifestazione. E la Polizia locale invita a evitare la strada Costiera in entrata città.

La Questura fa sapere che nel caso in cui non siano rispettate tutte le prescrizioni dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, saranno valutate le singole posizioni degli organizzatori e dei manifestanti in relazione alla previsione dell’art. 18 comma 5 del TULPS (“I contravventori al divieto o alla prescrizione dell’Autorità sono puniti con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da euro 206 a euro 413. Non è punibile chi, prima dell’ingiunzione dell’Autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione).