No Green Pass, manifestazione a Udine

Centinaia di persone hanno riempito dalle 17.30 piazza Libertà a Udine per la manifestazione nazionale 'No paura Day', contro l'introduzione del Green Pass.

L'evento, organizzato in rete attraverso i social, ha richiamato molte persone che, al grido 'libertà, libertà' si sono dichiarate stanche di quella che considerano "una dittatura sanitaria" iniziata con l'arrivo del Covid in Italia. Cori, slogan e manifesti, scanditi a ritmo del battito delle mani, hanno animato la protesta, alcuni rivolti a Fedriga, altri al Governo Draghi ma anche contro l'infettivologo Burioni.

Qualcuno ha la mascherina, ma la gran parte dei manifestanti, nonostante l'assembramento, non la indossa. Non essendoci dei veri referenti né un megafono, dopo qualche timido inizio, la manifestazione è partita con qualche cittadino che, a turno, si è posizionato al centro della scalinata centrale della piazza, per prendere parola e spiegare i motivi per cui è giusto reclamare libertá di movimento e di scelta vaccinale.