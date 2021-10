No Green Pass, massima allerta sulle manifestazioni di venerdì

Venerdì 22 si preannuncia come un’altra giornata potenzialmente calda delle manifestazioni ‘no Green Pass’. Ancora una volta, i riflettori saranno accesi su Trieste, ‘capitale’, in questi giorni, delle contestazioni.

"S'ipotizza una presenza di 20mila persone”, ha detto il Prefetto Valerio Valenti, sottolineando, però, che al momento la manifestazione è stata solo pre-annunciata in quanto non è stata ancora depositata alcuna richiesta in Questura. “Si mantiene l'attenzione massima anche verso possibili frange estremiste”, ha aggiunto.

In merito al mancato rispetto dell'accordo con i manifestanti 'no Green pass' – ovvero la ‘smobilitazione’ del presidio, ormai permanente, in piazza Unità, a fronte dell’incontro fissato per sabato 23 con i rappresentanti del Governo - Valenti ha precisato che "essendo il loro numero diminuito, non ci sono le premesse, al momento, per eventuali azioni di sgombero".

Accanto a Trieste, anche Udine finisce nel mirino dei ‘no Pass’ che hanno organizzato un corteo per venerdì 22 ottobre. La manifestazione è stata al centro dell’odierno Comitato per l'ordine e la sicurezza. Il raduno è previsto alle 18 in piazzale Chiavris e raggiungerà Piazza Libertà, dove già nei giorni scorsi si sono tenuti appuntamenti ‘no Green Pass’ con qualche centinaio di persone riunite.

Sabato a Trieste la delegazione dei manifestanti, tra le quali in neonato Coordinamento 15 ottobre, incontrerà il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli. La richiesta al rappresentante di Governo è sempre la stessa: il ritiro del certificato verde. In caso contrario, i manifestanti hanno già dichiarato di voler continuare la protesta a oltranza. "In tal caso", ha detto il Prefetto, "valuteremo le ipotesi al momento opportuno, intanto gestiamo queste ore e il corteo pre-annunciato".