No Green Pass, nuova protesta in centro a Trieste

Una nuova manifestazione ‘No Green Pass’ ha invaso il centro di Trieste. Il corteo, indetto per contestare l’introduzione del certificato verde, ha visto sfilare alcune migliaia di persone (oltre 10mila, in base alle prime stime) a partire dalle 17.30, con il consueto presidio delle forze dell’ordine e degli uomini della Digos.

Da largo Riborgo, la sfilata, aperta da uno striscione con la scritta ‘No Green Pass, no Apartheid’, è proseguita lungo corso Italia, piazza Goldoni, via Carducci, via Coroneo, Foro Ulpiano, via Fabio Severo, via XXIV Maggio e piazza Oberdan. Davanti alla sede della Rai regionale, come nei precedenti cortei, i manifestanti hanno gridato slogan e insulti contro i giornalisti, accusati di nascondere la verità e di essere dei 'venduti'.

Tra i manifestanti anche una rappresentanza dei portuali, con le divise da lavoro, che da giorni stanno esprimendo il proprio dissenso all’introduzione del Green Pass nel porto di Trieste. Non mancano, poi, gli insegnanti con cartelli contro l'obbligo del certificato in classe e alcuni candidati sindaco.

Come nelle precedenti edizioni, il corteo ha scandito, accompagnato dai fischietti, cori contro il Governo e inneggianti alla libertà.

Alle 20.30, poi, una fiaccolata del Movimento 3V da piazza Ponterosso lungo le vie del centro, conclusa con un comizio elettorale.

"È lecito manifestare e anche essere contro i legittimi provvedimenti provvedimenti presi dalle Autorità a tutela della salute. Non è accettabile che si facciano paralleli con l'apartheid o la resistenza alla dittatura nazifascista: la nostra è una solida e tollerante democrazia, ed è per questo che si può esprimere il dissenso. In uno Stato di diritto la legge si deve rispettare. Come si deve rispettare la stragrande maggioranza degli italiani che si vaccinano e difendono tutti dal diffondersi del Covid. Su questo nessun dubbio né esitazione", ha commentato la senatrice Tatjana Rojc.