No Green Pass, nuove manifestazioni a Trieste

Tre proteste in tre giorni, a Trieste, per contestare l'introduzione del Green Pass. Due, in particolare, gli appuntamenti in programma lunedì 11 ottobre, che renderanno complicati gli spostamenti in città.

Il primo corteo partirà lunedì mattina alle 10 da piazza Goldoni, il secondo alle 14.30 dall’ingresso del porto nuovo. Sarà un lunedì di passione, insomma, quando i diversi movimento scenderanno in strada per dire no all’obbligo della certificazione verde per lavorare.

La prima manifestazione è organizzata dal sindacato Usb con i Cobas e Usi, la seconda dai lavoratori portuali che minacciano di bloccare lo scalo dal 15 ottobre.

A rendere il fine settimana di Trieste ancora più complesso il presidio di protesta dei movimenti 'no Green Pass' in programma oggi, in piazza dell’Unità d’Italia, a cominciare dalle 13.30 per rovinare la festa della Barcolana. In zona ci sarebbe dovuto essere anche il punto vaccinale dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina poi cancellato a causa delle raffiche di Bora.