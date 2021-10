No Green Pass, nuovo corteo a Trieste

Nuovo corteo 'no Green Pass', questa mattina, a Trieste. I manifestanti, guidati dal Coordinamento 15 ottobre, hanno lasciato temporaneamente piazza Unità, per spostarsi in una zona più periferica della città.

La manifestazione è scattata intorno alle 9 da Strada della Rosandra, proseguendo per via Flavia e via Valmaura. Un migliaio – secondo le forze dell’ordine – i partecipanti, che hanno sfilato pacificamente con gli ormai abituali slogan e striscioni. In prima fila Stefano Puzzer e alcune casacche dei portuali, ma anche rappresentanti di altri settori del mondo del lavoro e della composita ‘galassia’ che contesta l’obbligo della certificazione, in arrivo anche dal Veneto.

Proprio il portavoce Puzzer ha ricordato l’attesa per la risposta del Governo (domani è previsto il Consiglio dei Ministri, ndr), a cui il ministro triestino Stefano Patuanelli riferirà le richieste avanzate dal Coordinamento nell’incontro di sabato mattina.

"Non siamo più da soli - ha sottolineato Puzzer - siamo tutti uniti, in tante piazza d'Italia. Dobbiamo andare avanti fino a quando non raggiungeremo il nostro obiettivo: no Green Pass e no vaccino obbligatorio. Qui in piazza vediamo l'unione di vaccinati e non vaccinati. Domani alle 17 ci sarà una manifestazione in piazza San Giacomo. Venerdì faremo un 'consiglio del popolo'. E faccio un appello: invito tutti a non usare il certificato venerdì 29 ottobre per nessun motivo".

Accanto alla proposta di ‘sciopero’ del Green Pass, non solo per andare al lavoro, ma anche per partecipare a ogni altra attività (ristoranti, cinema, etc), Puzzer ha poi annunciato, a breve, la creazione di un Comitato tecnico scientifico del Coordinamento 15 ottobre, che darà spazio “a esperti e studiosi che finora sono stati silenziati”.