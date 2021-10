No Green Pass, proseguono le manifestazioni a Trieste

Dopo la giornata caldissima dello sgombero del porto e della guerriglia urbana ai Campi Elisi, a Trieste prosegue il presidio no Green Pass. Qualche centinaio di manifestanti si è ritrovato questa mattina in piazza Unità, dove diverse persone hanno anche trascorso la notte con tende, coperte e sacchi a pelo.

La situazione è tranquilla, ma un numero crescente di persone si sta nuovamente riversando nella piazza. Resta una discreta presenza delle forze dell’ordine davanti ai palazzi delle Istituzioni. A intervenire in merito al presidio è il Prefetto Valerio Valenti, che chiede ai partecipanti di abbandonare piazza Unità come promesso ieri, durante l'incontro che si è tenuto in Prefettura. "Attendiamo che chi ieri ha preso l'impegno, in cambio dell'incontro con il Governo, a non fare manifestazioni lo faccia rispettare", ha spiegato Valenti. L'invito, ha spiegato, è a far defluire la piazza.

All'incontro di ieri con i manifestanti in Prefettura, ha ricordato Valenti, "c'erano sia portuali sia esponenti del mondo no Green pass. L'impegno preso da loro è a non fare altre manifestazioni e altri bivacchi in nessuna altra parte della città. Ieri sera, siccome era tardi e tante persone venivano da fuori, era stato spiegato che ci poteva essere un posto per sostare in Porto Vecchio, ma non per continuare il presidio".

"Nella giornata di oggi - conclude Valenti - i manifestanti avrebbero dovuto pian piano andarsene e raggiungere ciascuno le proprie abitazioni. Al momento non abbiamo richieste di manifestazioni in città.

Nel frattempo, dopo gli scontri, il varco 4 del Porto rimane presidiato da un imponente sistema di sicurezza. Ieri sera erano stati allestiti dei blocchi in cemento per impedire che i manifestanti rioccupassero l’accesso dal Molo VII. Le barriere questa mattina sono poi state rimosse e dal varco è ripreso l’accesso dei camion, ieri rimasti a lungo imbottigliati a causa della viabilità in tilt per gli scontri – anche molto accesi – nella zona.

L'operatività del Porto continua a essere garantita. Questa mattina sul posto c’era una ventina di manifestanti, che hanno trascorso la notte in tenda o in camper. Sono stati allontanati quando hanno tentato di raggiungere il parcheggio o lo spazio davanti al varco stesso.

"Mentre le forze di polizia a Trieste stanno garantendo lo svolgimento delle attività portuali, doveroso ringraziare anche la stragrande maggioranza dei lavoratori portuali che hanno scelto di continuare a lavorare, senza far problemi e con senso di responsabilità. E lo ha fatto anche chi non è convinto che il Geen Pass sia la soluzione di tutto, ma comunque pensa che ognuno deve fare la sua parte. Sono esempio dell’Italia che ha voglia di lasciarsi alle spalle il Covid per guardare al futuro con maggior serenità e fiducia", commenta su facebook il Presidente di Italia Viva e Vicepresidente della Camera Ettore Rosato.