No Green Pass, sabato 13 novembre corteo a Gorizia

Anche Gorizia si prepara alla ‘sua’ manifestazione no Green Pass. L’appuntamento per sabato 13 novembre, quando un corteo si snoderà dalla zona della stazione ferroviaria fino a piazza della Vittoria.

A darne notizia è il sindaco Rodolfo Ziberna, che lancia anche un messaggio chiaro ai manifestanti: “Sono assolutamente favorevole al diritto di manifestare, ma da sindaco devo assicurare la salute di tutti, anche di chi scende in piazza. Gorizia è una città pacifica e civile e non vogliamo assistere alle scene indecorose che si sono viste in altre città. Quindi, come primo cittadino, farò tutto quanto in mio potere per impedire degenerazioni. Senza dimenticare che i commercianti sono in ginocchio e una manifestazione al sabato sicuramente non aiuta...”.

“Dico chiaramente no alle violenze: chi viene a Gorizia, lo faccia civilmente e con educazione, altrimenti finché io sarà sindaco, non ci saranno altre manifestazioni simili in piazza Della Vittoria”, conclude Ziberna.