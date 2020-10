Noleggia un’auto, ma si 'dimentica' di pagare le rate

Nonostante l’emergenza sanitaria in atto, l’impegno del personale della Polizia Locale di Palmanova non viene meno per quanto riguarda i compiti di controllo del territorio e tutela della legalità. La scorsa settimana, infatti, una pattuglia di agenti della città stellata, dopo aver fermato un veicolo per un controllo sulla regolarità della documentazione assicurativa, ha scoperto che sul mezzo era stata presentata, da parte della società di noleggio proprietaria, una querela per appropriazione indebita.

Il motivo del contendere: l'uomo, di nazionalità italiana, non aveva corrisposto le rate pattuite per il noleggio e si era reso irreperibile, sperando di farla franca. Grazie all'intervento della Municipale, il locatore è stato denunciato, mentre il veicolo è stato sequestrato e, a breve, sarà restituito al legittimo proprietario.

“Operazioni di questo tipo confermano una volta di più l’importanza e la bontà dell’operato delle Polizie Locali e la loro capacità di fungere da ausilio concreto alle Forze dell’Ordine”, il commento del Responsabile del Servizio, il Vice Commissario Roberto Fazio che ha coordinato le operazioni.

“La situazione attuale di emergenza sanitaria sta richiedendo un impegno ulteriore a tutto il nostro personale, che continua con dedizione a operare nei rispettivi settori di competenza", sono le parole del sindaco Francesco Martines. "A tutti loro la nostra riconoscenza”.