Noleggio auto... con evasione internazionale

La Guardia di Finanza di Trieste ha scoperto un giro milionario di evasione, operato da una società solo formalmente slovena, attiva in realtà sopratutto in Italia nel settore del noleggio di auto e autoveicoli leggeri. Le indagini delle Fiamme gialle hanno fatto emergere un meccanismo, sviluppato attraverso sofisticate modalità tecnico-contabili, finalizzato a evitare la tassazione italiana, creando intenzionalmente società estero-vestite in un Paese a regime fiscale più favorevole.

I finanzieri della Compagnia di Trieste hanno scoperto la complessa frode a conclusione di un’operazione di controllo più vasta, nella quale sono rientrati altri due soggetti giuridici – tutti inadempienti nei confronti dell’Erario – costituiti e gestiti dalle stesse persone fisiche responsabili di diritto e di fatto dell’azienda 'slovena'. Complessivamente, è stata accertata l’evasione per quasi due milioni di euro di ricavi (tra non contabilizzati e non dichiarati), Iva evasa per oltre 50mila euro e altrettanti per l’Ires. Altre violazioni hanno riguardato le ritenute Irpef e l’Irap.

L’articolato meccanismo fraudolento non ha comportato solo un ingente danno all’erario per le imposte non versate, ma ha inciso sull’economia locale, dato che sono stati danneggiati gli imprenditori onesti del settore che hanno subito uno svantaggio concorrenziale difficilmente contrastabile con i mezzi a loro disposizione.