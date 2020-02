Noleggio con conducente, manifestazione a Roma

I noleggiatori con conducente sono scesi in piazza a Roma per chiedere al Governo l’immediata sospensione, nel contesto del Milleproroghe 2020, dell’efficacia di una legge emanata a febbraio 2019 che, secondo i rappresentanti di categoria, ha comportato un crollo dei ricavi settimanali medi del 70%.

In Fvg vige una normativa regionale, pertanto i rappresentanti di categoria non hanno partecipato alla manifestazione, pur lanciando un allarme per la crisi a cui vanno incontro gli operatori del settore a causa dell’incremento incontrollato dell’abusivismo.

Il Responsabile regionale Anitrav, Luigi De Fenza, punta il dito contro chi opera senza titolo. “Li vediamo lavorare tranquillamente e, pur segnalandoli a più riprese, continuano a lavorare. La situazione sta diventando sempre più intollerabile per gli addetti del comparto. Al momento in Fvg le autorizzazioni a svolgere quest’attività sono oltre 550 e si sta effettuando una sorta di censimento per avere il dato ufficiale sul numero delle imprese, in particolare chi opera nei comuni dove non sono presenti i taxi. I conducenti devono essere muniti di patente B e Kappa B ed essere iscritti al loro ruolo che si ottiene alla Camera di Commercio di Trieste”.

“Tutti requisiti - conclude De Fenza – che molti improvvisati non hanno, eppure se ne vedono spesso alla guida di pullmini presi a noleggio. Ovviamente in questo caso il servizio costa la metà, ma oltre a essere privo delle garanzie di sicurezza sta mettendo in ginocchio chi fa parte della categoria con le carte in regola”.