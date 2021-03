Nominati i nuovi Prefetti per il Fvg

Il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, ha deliberato il conferimento dell’incarico di Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, al Prefetto Lamberto Giannini, nonché le nomine e il movimento di Prefetti.

Per il Fvg, le novità riguardano il trasferimento di Massimo Marchesiello da Gorizia - dove si è insediato nel novembre 2017 - a Udine. Nel capoluogo isontino, al suo posto arriva Raffaele Ricciardi, fresco di nomina; classe 1965, di Benevento, è stato Vicario a Padova e prima ancora ad Alessandria.

Il Consiglio dei Ministri, poi, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato nove leggi delle Regioni e ha deliberato d'impugnare la legge del Friuli Venezia Giulia n. 25 del 30/12/2020, “Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023” in quanto l’articolo 5 e l’articolo 11, commi da 1 a 3, si pongono in contrasto con la normativa statale vigente, in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione, in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile.