Non accudisce bene il suo cane, scatta la multa

Tenere male il proprio cane può costare salato, come ha scoperto a proprie spese una 24enne della Bassa friulana. La ragazza, infatti, è stata condannata oggi dal giudice monocratico Nicolò Gianesini del Tribunale di Udine al pagamento di un’ammenda di 800 euro per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, come chiesto dal vice procuratore onorario Alessandra D’Aversa.

I fatti contestati dalla pubblica accusa riguardavano il modo con cui era detenuto un siberian husky, ovvero in condizioni igieniche e sanitarie precarie, senza adeguata protezione dalle intemperie e adeguata alimentazione. In particolare, l’animale era segregato sul terrazzo senza adeguato movimento, tanto da avere un tono muscolare scadente. Il terrazzo, inoltre, emanava uno sgradevole odore per la mancanza di pulizia e il cane, visto lo spazio limitato, saliva sul cornicione della casa con grave pericolo della propria incolumità.

La donna, oltre all’ammenda, è stata condannata al pagamento delle spese processuali.