Non aveva ancora 18 anni, ma aveva rubato un'auto, dandosi alla fuga

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Udine, con il coordinamento della locale Procura e della Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, ha arrestato due persone, destinatarie di provvedimenti restrittivi.

Nel primo caso, si tratta di un passeur kosovaro che, a gennaio 2014, era stato fermato a Ugovizza. A bordo della sua auto, con targa francese, c’erano tre connazionali clandestini. Dopo il periodo di custodia cautelare, l’uomo – nel frattempo condannato a due anni, sette mesi e due giorni - si era dato alla latitanza. Le indagini della Polizia hanno permesso di scoprire che si era rifugiato in Svizzera, a Basilea, dove, grazie a un mandato di arresto internazionale, è stato fermato. Completate le procedure per l’estradizione, è stato associato nel carcere di Como.

Il secondo arresto riguarda un cittadino serbo condannato per una lunga lista di reati – commessi in Friuli quando erano ancora minorenne - a due anni, dieci mesi e 26 giorni di reclusione. Arrivato illegalmente in Italia, era stato affidato a una struttura per minori non accompagnati, ma si era dato subito 'da fare'.

Il primo fermo era stato eseguito dalla Polstrada di Amaro, che lo aveva sorpreso alla guida di un’auto senza patente e con 17 grammi di cocaina. Dopo pochi mesi, a Cividale, aveva rubato una vettura posteggiata in strada; il tentativo di fuga in macchina era stato interrotto solo dall’immediato intervento delle forze di Polizia, allertate dal proprietario. A quel punto, il giovane serbo – per il quale nel frattempo erano state disposte le misure cautelari - aveva fatto perdere le sue tracce, lasciando il Paese. Grazie a una complessa attività investigativa, è stato individuato e arrestato in Spagna, vicino a Girona. Ultimati gli atti di rito, è stato estradato e sconterà la pena nel carcere romano di Rebibbia.