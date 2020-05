Non aziona il freno a mano, il furgone finisce in mare

Momenti di preoccupazione questa mattina nel porticciolo di Barcola, dove, intorno alle 9, i passanti hanno allertato i soccorsi per un camioncino che iniziava a inabissarsi in mare. I soccorritori sono intervenuti subito e, in prima battuta, hanno cercato di liberare chi potesse trovarsi ancora nell'abitacolo, ma per fortuna all'interno del mezzo non c'era nessuno.

Dopo qualche minuto è arrivato il conducente, un triestino di 57 anni, che ha ammesso di essersi dimenticato di attivare il freno a mano. I Vigili del fuoco si sono fatti carico delle operazioni di recupero del mezzo. Sul posto anche i Carabinieri delle Stazioni di Barcola e di Miramare per garantire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza.