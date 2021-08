Non ce l’ha fatta Nina, la micia tenuta dalla nascita in catene

Non ce l’ha fatta Nina, la gatta scoperta e liberata a Porcia dalle guardie zoofile dell’Oipa di Pordenone. La micia, fin dalla nascita, dieci anni fa, era stata tenuta in catene, in condizioni igienico-sanitarie tali che il proprietario era stato denunciato alla Procura della Repubblica di Pordenone per maltrattamento di animali.

Dopo la sua liberazione, la micia si è spenta nella clinica veterinaria che l’aveva accolta. Il suo cuore, a quanto si apprende, ha smesso di battere nelle scorse ore. A darne notizia è la stessa Organizzazione internazionale protezione animali, che l’aveva affidata a una struttura specializzata, in attesa che il suo stato di salute, molto precario, consentisse un affido a una famiglia che si era già offerta di prendersene cura.

Ora saranno eseguiti gli esami per stabilire le cause del decesso della micia, le cui condizioni erano apparse subito molto gravi. La posizione del proprietario potrebbe, dunque, aggravarsi.