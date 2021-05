Non ce l'ha fatta Giuseppe Pappalettera, che si è spento, a soli 60 anni, vittima del Covid.

Era titolare dell'azienda Gaia Service srl con la quale lavorava nel settore siderurgico e nell'edilizia ecologica. Il virus lo ha consumato in un'estenuante lotta tra la vita e la morte durata 30 giorni, trascorsi quasi da subito nella terapia intensiva dell'ospedale di Udine.

Era un molto conosciuto nel nord est d’Italia per i suoi innumerevoli hobby, ma, soprattutto, per la sua attività di fotografo. Da anni, infatti, offriva i suoi servizi a diverse agenzie, quotidiani locali e riviste di settore, come Rockol.

Figlio di commercianti storici di Udine, la madre era stata titolare de Il Chianti, mentre il padre aveva gestito l'Hotel Principe, lascia due figli, Davide e Fabio, quest'ultimo molto apprezzato in regione per i video turistici realizzati come videomaker e dronista.

Enorme il dolore per i suoi cari, amplificato dal fatto che, a causa delle restrizioni Covid, non hanno potuto stare al suo fianco negli ultimi giorni di vita. Proprio il figlio Fabio, per confortare il padre e tentare l'impossibile, aveva affidato al primario del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione, Amato De Monte, un file audio da fargli ascoltare nelle sue ore più difficili. Un 'nastro' contenente i messaggi d'incoraggiamento e di speranza ricevuti da amici e parenti. Parole che, alla fine, si sono rivelate come un ultimo addio.

Il fratello Carlo, la sorella Barbara e i figli lo ricordano come una persona buona, solare, interessata, altruista, oltre che un grande appassionato di musica, specialmente rock.

I funerali saranno celebrati mercoledì 12 maggio, alle 15.30, nella chiesa della Beata Vergine del Carmine di via Aquileia.