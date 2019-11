Non ce l'ha fatta il ciclista investito a Feletto

Non ce l’ha fatta Roberto Cromaz, 55 anni, il ciclista che da sabato sera era ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Udine, dopo essere stato travolto da una Fiat Panda mentre stava percorrendo, in sella alla sua bici, via Marconi a Feletto Umberto (Tavagnacco).

L’automobilista non si era fermato a prestare soccorso ed erano immediatamente scattate le indagini dei Carabinieri per risalire al responsabile.

Grazie alle telecamere di videosorveglianza e ad alcuni testimoni, il guidatore è stato individuato: si tratta di un anziano classe 1939 di Pasian di Prato. Per lui l’iniziale ipotesi di reato di omissione di soccorso, fuga e lesioni stradali gravissime si è trasformata in omicidio stradale.