Non ce l'ha fatta il ciclista investito a Manzano

Non ce l'ha fatta Andrea Beltramini, il ciclista di 51 anni urtato da una macchina domenica alle 18.30 a Manzano, in via Udine. L'uomo è morto ieri sera, dopo due giorni di agonia.

Le condizioni del 51enne, residente a Manzano, si erano aggravate tanto che i medici, in una situazione di coma irreversibile, hanno deciso di interrompere le terapie e decretarne il decesso.

La donna che era alla guida della Lancia Y che domenica ha centrato la sue bici, potrebbe ora essere indagata per omicidio stradale.