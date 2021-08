Non ce l'ha fatta il ciclista investito in via Cotonificio

Non ce l'ha fatta il 77enne investito in via Cotonificio, a Udine, lo scorso 24 luglio. L'uomo, mentre era in sella alla sua due ruote, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una moto. Nell'impatto è rimasto lievemente ferito anche il motociclista, mentre le condizioni dell'anziano si sono rivelate subito molto gravi. Soccorso dal personale medico inviato dalla Centrale Sores di Palmanova, era stato intubato sul posto e trasportato d'urgenza al Santa Maria della Misericordia di Udine con un'ambulanza.

La vittima abitava ai Rizzi, poco distante dal luogo dell'incidente.