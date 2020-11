Non ce l'ha fatta il guerriero Gianpiero

"Non ci sono addii per noi. Ovunque tu sia, sarai sempre nei nostri cuori!". Con questa frase, la moglie Barabara ha comunicato la triste notizia della morte di Gianpiero Saglimbene. Dopo aver combattuto per molti mesi, guadagnandosi giorno dopo giorno il diritto e il dono di poter stare al fianco dei suoi cari, il militare 38enne oggi ha smesso di lottare e di soffrire. Le sue condizioni, infatti, negli ultimi tempi erano molto peggiorate.

Il sarcoma ha avuto la meglio sul lanciere di Novara, di stanza a Codroipo, che tutta Italia aveva conosciuto grazie alla raccolta fondi che proprio Barbara aveva lanciato attraverso i social, ribattezzandolo 'guerriero' per la forza con cui aveva portato avanti la durissima battaglia contro la malattia.

Gianpiero, dopo cinque anni di cure, aveva deciso di sottoporsi a due interventi delicatissimi al Presbyterian Hospital di New York, affidandosi alle cure del luminare dottor Kato Tomoaki. Un sogno, quasi un miracolo, che in molti avevano contribuito a realizzare, la scorsa estate, donando anche solo pochi euro e che ha permesso al sergente maggiore di San Severo di strappare alla morte qualche mese di tempo in più per poter vedere crescere i suoi figli, oggi di 7 e 8 anni.

Tantissimi i messaggi di vicinanza dopo il triste annuncio. Alla famiglia, le condoglianze della nostra redazione.