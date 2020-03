Non ce l'ha fatta l'uomo travolto da un tronco

Non ce l'ha fatta l'uomo di 64 anni di Gorgo di Latisana che era rimasto gravemente ferito nella tarda mattinata di giovedì 19 marzo; nonostante le tempestive cure prestate dai medici, è morto a tre giorni di distanza dall'incidente.

L'uomo stava eseguendo dei lavori di potatura quando, per cause in corso di accertamento, un tronco gli era rovinato addosso. Dopo l'allarme, con una chiamata al 112, la Centrale Sores di Palmanova aveva inviato sul posto un'ambulanza e l'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido.

Il personale medico lo aveva stabilizzato e trasportato con l'autolettiga all'ospedale di Latisana. Da lì, poi, era stato disposto il suo trasferimento al Santa Maria della Misericordia di Udine con l'elicottero. Le sue condizioni erano parse subito preoccupanti.